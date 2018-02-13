Детей кормили "просрочкой".

В Арском районе Татарстана 10 и 11 февраля с признаками отравления госпитализированы 36 учеников 1-9 классов казанбашской школы. У всех пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следствие провело обыски в организации, поставлявшей в школьную столовую продукты питания. При осмотре территории школы были обнаружены следы попытки уничтожить просроченную продукцию.

Утром 12 февраля в Арский межрайонный следственный отдел с явкой с повинной обратился директор школы 40-летний Айдар Сафиуллин. Подозреваемый сообщил о нарушениях в организации питания детей и согласился сотрудничать со следствием.