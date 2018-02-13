Весной этого года.

Депутат гордумы Екатеринбурга Илья Лобов предложил главе администрации уральской столицы объявить конкурс на замещение должности руководителя Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского (ЦПКиО). Текст письма к Александру Якобу народный избранник разместил на своей странице в Facebook, передает "Уралинформбюро".

Контракт действующего директора парка - генерал-майора в отставке Романа Шадрина — заканчивается в марте 2018 года.

По мнению депутата, сейчас концепция развития ЦПКиО "живет отдельно от самого парка" и тех изменений, которые все видят.

Стоит напомнить, что в декабре прошлого года под постом депутата екатеринбургской думы Ильи Лобова в Facebook, в котором он обещал "следить за развитием" ЦПКиО и вносить предложения по развитию этого объекта, разгорелась жаркая дискуссия. Затеял ее пользователь под именем Роман Шадрин - директор центрального парка культуры и отдыха уральской столицы, судя по описанию на странице. Он призвал народного избранника покаяться, "что нечистый попутал".

"Илья! А кто тебя неправду говорить научил? Ты ведь сначала на меня заяву написал. И даже был вроде удивлен, узнав что я и есть директор парка. А вызывалка-то и впрям еще не выросла. Я сам на комиссию пришел, так как я в ней состою. Будь мужиком, приходи в гости, покайся, что нечистый попутал. Посидим, поговорим, чаем угощу. И перестанешь гадости мне делать", - написал Шадрин (здесь и далее пунктуация и орфография автора - прим.ред.).

Между тем работа Романа Шадрина на посту директора главного парка уральской столицы уже давно вызывает недовольство горожан. Жители Екатеринбурга даже собирали подписи за его отставку, полагая, что под руководством бывшего военного парк из места отдыха превращается в "дискомфортное, заброшенное, замусоренное пространство", больше похожее на дикий пустырь и даже кладбище. Поводом для таких размышлений стали появившиеся в ЦПКиО памятники пожарным-спасателям, солдатам, пограничным войскам и внутренним войскам МВД.

Помимо этого, летом прошлого года в "убогом парке" свердловские санитарные врачи нашли ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, специалистов Роспотребнадзора смутило качество холодной и горячей воды, используемой ЦПКиО для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд и качество почвы в местах хранения отходов. Также проверяющие обнаружили, что парке не проводится дератизация (уничтожение грызунов) и есть нарушения в обращении с отходами производства и потребления.

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