К врачам обратились 32 тысячи свердловчан.

В Свердловской области зарегистрировано превышение эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ на 6,1%. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 5 по 11 февраля к врачам обратились 31,6 тысячи свердловчан. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших выросло на 9%, передает "Уралинформбюро".

В Екатеринбурге эпидпорог превышен на 25,9%. Число подхвативших ОРВИ за неделю выросло до 14,7 тысячи человек.

В регионе "ходят" риновирус, РС вирус, коронавирус, а также вирусы гриппа В. За неделю 643 человека слегли с пневмонией.

На карантин в области закрыты восемь детсадов и три школы, частично приостановлен образовательный процесс в 106 ДДУ и в 28 школах.

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