За медали и снасти.

На льду Двуреченского водохранилища 10 февраля прошел четвертый турнир по зимней рыбалке Chrome fishing-2018, организованный Ключевским заводом ферросплавов. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга MidUral Group, показать рыбацкое мастерство приехали 23 команды (в каждой по три человека).

Победителей определяли в пяти номинациях. Наибольший суммарный вес пойманной рыбы оказался у команды "Стадион-1" - 3,163 килограмма. "Серебро" досталось "Ферросплавному цеху №2" (2,823 килограмма"), а "бронза" - команде "Стадион-3" (1,401 килограмма). В остальных номинациях победителей награждали за индивидуальные достижения.

Так, первую рыбу на второй минуте соревнований поймал представитель команды "Заводоуправление". Приз за скоростное бурение лунок ушел в команду "КОФ-2". Самую крупную рыбу выловил участник команды "Стадион-2" (187 грамм). А в личном зачете абсолютным чемпионом стал представитель команды "ФЦ-2": его улов превысил 2,2 килограмма.

Победителей наградили медалями и кубками, а также вручили им необходимые рыболовам товары и снасти.