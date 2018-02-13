После массовых отравлений учеников.

В Екатеринбурге организованы доследственные проверки по сообщениям о массовых отравлениях школьников. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Около недели назад в уральской столице были закрыты на карантин 64-я и 74-я школы. В первой заболели 22 человека, во второй - 17. "Врачи подозревают, что дети могли подхватить острую кишечную инфекцию. Школа №64 закрыта на карантин. В здании учебного заведения проведена полная дезинфекция всех помещений, включая пищеблок. Дети переведены на дистанционное обучение. По школе №74 аналогичная ситуация", - пояснили тогда агентству в департаменте образования Екатеринбурга.

"В рамках проверочных мероприятий следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками контролирующих органов устанавливаются причины произошедшего, степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетних, источник возникновения инфекции и иные необходимые обстоятельства. По итогам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения", - подчеркнули в пресс-службе СУ СКР.