×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ГК "Новый Поток" поддержала международный конкурс молодых пианистовСегодня в 09:16

  • Текст

Имени С.В.Рахманинова.

Группа компаний "Новый Поток" вошла в число спонсоров Первого Международного конкурса молодых пианистов имени С.В. Рахманинова. Исполнители состязались 2-8 февраля 2018 года в Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве.

Мероприятие, приуроченное к 145-летию со дня рождения русского композитора, пианиста и дирижера, прошло при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и столичного правительства .

Как сообщили "Уралинформбюро" в New Stream Group, участниками конкурсе стали более 200 пианистов из 37 стран мира, включая Россию, Японию, Бельгию, Нидерланды, Республику Кореи, Китай, Испанию и Сингапур. Молодые таланты соревновались в мастерстве исполнения классических произведений русских композиторов, в том числе Сергея Васильевича Рахманинова.

New Stream Group поздравляет лауреатов Международного музыкального конкурса имени С.В.Рахманинова и желает им новых побед и достижений на творческом пути.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. В составе New Stream Group есть и компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Шарташ идет к обновлению.

Башня с динамитом на шее

Башня с динамитом на шее

Снести нельзя помиловать.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×