Имени С.В.Рахманинова.

Группа компаний "Новый Поток" вошла в число спонсоров Первого Международного конкурса молодых пианистов имени С.В. Рахманинова. Исполнители состязались 2-8 февраля 2018 года в Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве.

Мероприятие, приуроченное к 145-летию со дня рождения русского композитора, пианиста и дирижера, прошло при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и столичного правительства .

Как сообщили "Уралинформбюро" в New Stream Group, участниками конкурсе стали более 200 пианистов из 37 стран мира, включая Россию, Японию, Бельгию, Нидерланды, Республику Кореи, Китай, Испанию и Сингапур. Молодые таланты соревновались в мастерстве исполнения классических произведений русских композиторов, в том числе Сергея Васильевича Рахманинова.

New Stream Group поздравляет лауреатов Международного музыкального конкурса имени С.В.Рахманинова и желает им новых побед и достижений на творческом пути.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. В составе New Stream Group есть и компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.