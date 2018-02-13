Засматривается на сторону – пора бить тревогу.

Американские психологи из университета Флориды научились предсказывать измены и разводы. Результаты соответствующих экспериментов опубликованы в Journal of Personality and Social Psychology.

В исследовании приняли участие 150 пар молодоженов. За три с половиной года многие из них разошлись или оказались в натянутых отношениях из-за измен.

Ученые выяснили: на крепость брака влияет то, как сильно лица незнакомых людей привлекают супругов. Чем дольше муж или жена смотрит на фотографии привлекательных людей, тем выше вероятность измены в первые четыре года брака. Изменить эту особенность людей невозможно, но это знание поможет психологам при работе с семейными парами.

Согласно статистике, в США распадается каждый второй брак. В России процент разводов достигает 75%, передает "Уралинформбюро".