И выглядят лучше.

Ученые из Калифорнийского университета Беллы Де Пауло сравнили жизни женатых людей и людей без пары. В жизни одиночек исследователи нашли много преимуществ, пишет The Independent.

Так, у свободных людей больше друзей, с которыми они более активно общаются. Знакомства с людьми вне семьи благоприятно влияют на настроение, особенно в старости, передает "Уралинформбюро".

Люди без пары лучше следят за своей физической формой. Они менее подвержены ожирению. У неженатых и незамужних людей больше времени на развитие личности. Они более ориентированы на получение образования и делают более успешную карьеру.