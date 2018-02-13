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Ученые: одинокие люди более образованы и успешныСегодня в 10:09

И выглядят лучше.

Ученые из Калифорнийского университета Беллы Де Пауло сравнили жизни женатых людей и людей без пары. В жизни одиночек исследователи нашли много преимуществ, пишет The Independent.

Так, у свободных людей больше друзей, с которыми они более активно общаются. Знакомства с людьми вне семьи благоприятно влияют на настроение, особенно в старости, передает "Уралинформбюро".

Люди без пары лучше следят за своей физической формой. Они менее подвержены ожирению. У неженатых и незамужних людей больше времени на развитие личности. Они более ориентированы на получение образования и делают более успешную карьеру.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Sagara Сегодня в 10:50

одиночество для социума уже мерило неуспешности

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