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Новое здание НИИ ОММ в Екатеринбурге оснастят вертолетной площадкойСегодня в 09:59

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По требованию губернатора.

Строительство комплекса зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества в екатеринбургском Академическом начнется в конце марта 2018 года. 12 февраля площадку посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Комплекс НИИ ОММ займет 5,5 гектара в районе пересечения улицы Амундсена и проспекта Сахарова. Общая площадь застройки составит 9,5 тысячи квадратных метров, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Согласно проекту, в НИИ будет создан стационар на 235 коек, консультативно-диагностический центр на 150 посещений для взрослых, отделение катамнестического наблюдения и восстановительного лечения детей раннего возраста с консультативно-диагностическим приемом. У института возведут хозяйственную инфраструктуру: гараж, блочную котельную, кислородную станцию, две трансформаторные подстанции и дизель-генераторную установку.

Губернатор поручил рассмотреть возможность размещения на территории и вертолетной площадки - на случай экстренных ситуаций.

Необходимо, по мнению Е.Куйвашева, проработать и планы строительства в Академическом поликлиники для взрослых.

Уральский НИИ ОММ станет основой медицинского кластера в Академическом. Также в него войдет Уральский государственный медуниверситет. В настоящее время идет подготовка медико-технического задания для возведения здания вуза и общежитий для преподавателей и студентов.

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