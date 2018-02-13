Опубликована подробная схема перекрытия дорог в центре ЕкатеринбургаСегодня в 11:01
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В дни мундиаля.
Администрация Екатеринбурга опубликовала информацию по всем изменениям, которые коснутся автомобилистов во время чемпионата мира по футболу этим летом. В частности, 15, 21, 24 и 27 июня с 10.00 до 23.00 будут введены ограничения по движению транспортных средств в периметре улиц Московская, Гурзуфская, Токарей и Верх-Исетского бульвара.
Жильцам 52 домов, прилегающих к "Екатеринбург Арене", будет предоставлена возможность проезда внутри перекрываемого периметра по спецпропускам на более длительный срок либо на все время действия ограничений (в зависимости от зоны проживания, которых будет 15).
Для этого им необходимо с 15 февраля по 25 марта занести в офис своей управляющей компании либо ТСЖ заполненную заявку на аккредитацию (в двух экземплярах) и предъявить документ, подтверждающий проживание в перекрываемом периметре (паспорт с пропиской, регистрацию по месту жительства, договор аренды жилого помещения, свидетельство о праве собственности на жилое помещение либо выписку из ЕГРН).
"Каждый проживающий сможет получить пропуск только на одно транспортное средство. Его будут выдавать в управляющей компании с 1 по 10 июня 2018 года. При утере аккредитационного удостоверения, повторное выдаваться не будет. Аккредитация транспортных средств сотрудников организаций, попадающих в зону ограничения вокруг стадиона "Екатеринбург Арена", не предусмотрена.", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.
На улицах, обозначенных черным цветом, в дни матчей с 10.00 до 23.00 будет запрещена парковка любых транспортных средств как на проезжей части, так и в парковочных карманах . Оставленные авто эвакуируют. Инфографика: ekaterinburg-2018.ru
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Участок
|Период
|Режим движения
|
1, 2, 4, 5
|Весь день
|Свободный проезд по маршрутам, обозначенным на схемах
|3, 9, 10, 12, 14
|15 июня
с 10.00 до 12.00
21 и 24 июня
с 10.00 до 15.00
27 июня
с 10.00 до 14.00
|Проезд по аккредитациям
|3, 9, 10, 12, 14
|15 июня
с 12.00 до 23.00
21 и 24 июня
с 15.00 до 23.00
27 июня
с 14.00 до 23.00
|Проезд запрещен
|11, 13
|15 июня
с 10.00 до 12.00
21 и 24 июня
с 10.00 до 13.00
27 июня
с 10.00 до 12.00
|Проезд по аккредитациям
|11, 13
|15 июня
с 12.00 до 23.00
21 и 24 июня
с 15.00 до 23.00
27 июня
с 14.00 до 23.00
|Проезд запрещен
|6, 7, 8, 15
|Нет жилых домов
Для остальных граждан движение внутри транспортного периметра будет остановлено с 10.00 до момента окончания мероприятий на стадионе.
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