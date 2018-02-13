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В Прикамье карантин объявили в школах еще 13 муниципалитетовСегодня в 10:07

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Из-за ОРВИ и гриппа.

Главный санитарный врач Пермского края приостановил работу школ, ссузов и организаций допобразования еще 13 муниципалитетов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Ранее образовательный процесс был ограничен в столице региона. Теперь на учебу не пойдут дети в Чайковском, Краснокамске, а также в Чернушинском, Еловском, Уинском, Осинском, Октябрьском, Верещагинском, Ильинском, Красновишерском, Усольском, Оханском, Бардымском районах.

Причина карантина – эпидемия гриппа и ОРВИ. С 5 по 11 февраля в Прикамье зарегистрирован 33 321 случай заражения. Это на 10,5% больше, чем неделей ранее. В столице региона за прошедшую неделю заболело 14 345 человек, самый высокий прирост заболеваемости отмечался среди школьников 7-14 лет.

Ранее по теме:
В школах Перми объявили карантин

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