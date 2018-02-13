Приняв участие в митинге.

Около 8000 свердловчан собрались в центре Екатеринбурга 3 февраля 2018 года на митинг, посвященный 75-летию Сталинградской битвы. На Плотинке звучали песни и стихи о Великой Отечественной войне.

"Всю войну Урал был крепким, надежным тылом. Отсюда шли на фронт эшелоны с солдатами и офицерами. Здесь собирались лучшие танки. И сейчас Урал – надежная опора России, крепкий и сильный край, в котором живут ответственные и самоотверженные люди", - подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Активисты акции "Россия в моем сердце", прошедшей во всех региональных центрах, говорили и о поддержке олимпийцев, и о сегодняшних политических реалиях, и о принципиальной позиции РФ в вопросах борьбы с терроризмом. Среди участников кампании были и лидеры молодежной организации ВСМПО, представлявшие на митинге Верхнюю Салду, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

"Участвуя в этой акции, мы получили массу эмоций, ощущений единения и чувства патриотизма", - поделилась лидер молодежной организации цеха №1 Елена Шамшурина.

Сталинградская битва стала переломным моментом во Второй мировой войне. Она длилась более 100 дней, закончившись 2 февраля 1943 года.