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Российским военным ограничили доступ в ИнтернетСегодня в 10:40

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Данные утекают за рубеж.

Российским военным рекомендовали отказаться от использования "Одноклассников", "ВКонтакте", Faceboook и других соцсетей. Также им советуют отключить геолокацию и не выкладывать в Интернет информацию о службе.

Правила поведения в Сети разработаны Минобороны РФ. Соответствующая памятка в качестве рекомендации отправлена в войска. Специалисты ведомства сейчас работают над поправками к законам, которые сделают эти инструкции обязательными, пишут "Известия".

Эксперты издания отмечают, что памятка составлена грамотно. "Рекомендации не ограничивают личную свободу военнослужащих, только предупреждают их о возможных негативных последствиях активности в интернете. Важен акцент на том, что любая информация, попавшая в интернет, остается там навсегда", - отметила автор книги "Социальные сети: новые технологии управления миром" Мария Филь.

В частности, российским военным напоминают о том, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к личной информации, там размещенной, а публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами. Военным рекомендуют также просить своих родственников и близких не распространять информацию об их служебной деятельности, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что Пентагон разработал и опубликовал подобные правила в 2011 году.

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