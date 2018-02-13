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Гибридный Range Rover взобрался к "Небесным вратам"Сегодня в 10:56

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По 999 ступеням.

Британский автоконцерн Land Rover опубликовал рекламный ролик своего нового Range Rover Sport, где машина проходит "Испытание дракона". В китайской провинции Хунань автомобиль преодолевает горную дорогу с 99 поворотами. Китайский гонщик Тун Хопин за рулем Range Rover даже не сбавляет скорость на серпантине. После горной дороги он отправляется к местной достопримечательности "Небесным вратам".

Местные жители и специалисты единогласно заявили, что задумку Land Rover невозможно осуществить. 999 лестниц идут вверх под углом в 45 градусов. "Если автомобиль упадет, водитель погибнет. Никто никогда даже не пытался доехать до "Небесных врат" на автомобиле", – заявили эксперты.


Видео: Land Rover/youtube.com

Однако 404 лошадиные силы гибридного мотора позволяют кроссоверу взобраться к мистической арке в горной породе. "Это самое впечатляющее, что я переживал в своей жизни, столько адреналина", – поделился эмоциями в конце трека гонщик. Как он спускался вниз, в ролике не показано, передает "Уралинформбюро".

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