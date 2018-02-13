Из-за эпидемии гриппа.

В Югре из-за высокого распространения гриппа и ОРВИ закрыто 94 школы. 43 из них в Сургуте, 21 – в Октябрьском районе, 10 – в Нягани, 9 – в Ханты-Мансийске, 7 – в Урае, по 2 – в Березовском и Ханты-Мансийском районах.

Приостановлена работа 17 детских садов: 14 – в Октябрьском районе, 3 – в Ханты-Мансийском, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

В Сургутском районе, Белоярском, Покачах, Нягани и Урае за неделю заболеваемость выросла более, чем на 50%. В Ханты-Мансийском районе - на 135%.

В целом же по региону заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 881,6 на 100 тысяч населения, что на 1,61% ниже эпидемического порога.