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Ученые разработали способ отличить взрослого от ребенкаСегодня в 11:31

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Для смартфона.

Ученые из Университета Южной Каролины и Чжэцзянского университета разработали алгоритм iCare, различающий детей и взрослых. Он может определить, кто пользуется телефоном, и, при необходимости, блокирует его экран, передает "Уралинформбюро".

Программа учитывает различия в геометрии ладоней и сноровке пользователя, говорится в журнале MIT Technology review. Точность распознавания с первого свайпа составляет 84%.

Стоит отметить, что инженеры нашли 35 мелких различий во взаимодействии со смартфонами у детей и взрослых.

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