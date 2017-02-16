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Трое сотрудников КМЭЗ награждены медалями13 февраля в 12:27

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"За заслуги перед Отечеством".

Трое представителей Русской медной компании удостоены государственных наград за многолетний труд. Указ о награждении более 260 человек со всей России подписал глава государства Владимир Путин.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени присуждена генеральному директору Кыштымского медеэлектролитного завода (входит в Группу РМК) Андрею Кудрявцеву. Он отдал металлургии 22 года, в том числе 14 лет - КМЭЗу.

Аналогичные награды получили разливщик цветных металлов и сплавов Алексей Ерошкин и начальник железнодорожного цеха Сергей Кротиков. Первый посвятил родному цеху 20 лет. Второй трудится в отрасли дольше всех - 39 лет, из них 22 года - на КМЭЗе.

Ранее профессиональные заслуги кыштымских металлургов были отмечены на муниципальном, региональном и ведомственном уровнях, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Стоит отметить, что медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" награждают за особые заслуги в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других сферах.

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