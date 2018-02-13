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В Сеть утекли снимки элитной Lada VestaСегодня в 11:53

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Президента АвтоВАЗа.

В паблике RCI News в соцсети "ВКонтакте" опубликованы фотографии роскошного автомобиля президента АвтоВАЗа Николя Мора. Это - улучшенная Lada Vesta серии Signature. Машину удалось снять на XXI Рождественской гонке чемпионов, передает "Уралинформбюро".

Элитная Lada Vesta отличается от сородичей удлиненным кузовом, дополнительными 20 сантиметрами пространства для пассажиров заднего ряда, комфортными задними креслами с подлокотниками вместо дивана, кожаной отделкой салона, дополнительной шумоизоляцией. Седан оснащается двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных сил "с комплексом инженерных решений, призванных снизить мехпотери вибрации" и автоматизированной трансмиссией.

Отмечается, что выпускать настолько качественный автомобиль АвтоВАЗ готов только по индивидуальным заказам. Примерная стоимость Lada Vesta Signature - от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. По желанию будущего владельца машину оснастят мультимедийной системой с высокими характеристиками. Салон отделают также под заказ.

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