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Раскрыты имена погибших при авиаударе в Сирии свердловчан13 февраля в 12:13

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7 февраля.

В результате авиаудара антитеррористической коалиции под руководством США в Сирии 7 февраля погибли четверо граждан России. Двое из них – жители Асбеста, передает "Уралинформбюро".

Данные о погибших россиянах в Twitter опубликовала группа Conflict Intelligence Team, занимающаяся расследованиями фактов различных военных кампаний. Авиаудар по террористам в Дейр-эз-Зоре лишил жизни Станислава Матвеева и Игоря Косотурова из Асбеста, Алексея Ладыгина из Рязани и Владимира Логинова из Калининградской области.

По данным группы, Логинов был сотником казачьего общество "Хутор "Прегольский". У него остались жена и несовершеннолетние дети.

У погибшего уральца Станислава Матвеева также остались супруга и двое сыновей 8 и 6 лет, сообщает РБК со ссылкой на брата военного

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