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"Уральские авиалинии" распродают билеты в лето13 февраля в 15:24

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На вылеты с мая по октябрь.

До 25 февраля 2018 года "Уральские авиалинии" проводят распродажу "Билеты в лето". Ее действие распространяется на вылеты с 14 мая по 28 октября. Скидка составляет до 30% от стоимости тарифа. Количество мест ограничено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

В акции участвуют популярные летние направления: российский юг и европейские курорты, живописные Франция и Чехия, аккуратные Польша и Германия, гостеприимные Испания и Италия, необыкновенные Израиль и ОАЭ, экзотические Китай и Таиланд, древние Грузия и Армения.

Приобрести билеты можно в фирменных авиакассах, на официальном сайте uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, по звонку в call-центр 8-800-7700-262. К оплате принимаются бонусы программы "Крылья".

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год ее услугами воспользовались 8 000 474 человека. География полетов насчитывает свыше 200 направлений. Воздушный флот состоит из 43 Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).

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