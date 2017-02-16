Закатав в банки.

Челябинский смог закатали в банки и выставили на продажу. Необычный сувенир можно приобрести на сайте бесплатных объявлений Avito всего за 200 рублей, передает "Уралинформбюро".

"Яркий сувенир, который произведен в Челябинске! Очень актуален на сегодняшний день! Консервированный ЧЕЛЯБИНСКИЙ СМОГ!!!", - эмоционально описала товар продавец Ольга (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Стоит отметить, что местные жители регулярно жалуются на накрывающий мегаполис смог. Последние пару недель челябинцы жили в практически непрерывном режиме неблагоприятных метеоусловий.