Мучаются все.

В Екатеринбурге жильцы дома №93 по улице Крауля вынуждены несколько лет жить фактически на стройке. Полицейский главк, возводящий многоэтажку для своих сотрудников, не может сдать в эксплуатацию последний подъезд многоквартирного дома.

Как рассказал "Уралинформбюро" председатель ТСЖ "Лоцман" Алексей Бердников, работы на объекте заморожены, хотя 7-й подъезд готов практически на 90%. "Это наша головная боль. ГУВД все тянет-тянет. Мы живем как на стройке. Не можем поставить даже забор", - добавил он.

Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, председатель товарищества обратился за помощью к депутату Госдумы РФ Андрею Альшевских. В ответе на его запрос начальник тыла ГУ МВД России по Свердловской области Станислав Галиновский заверил, что главк уже разрабатывает необходимую проектную документацию для завершения строительства дома. После того, как бумаги будут готовы, их отправят на экспертизу. Ориентировочный срок получения заключения – май 2018 года.

"После получения государственной экспертизы планируется направление в МВД России заявки на выделение денежных средств на завершение строительства", - говорится в письме.