Озвучена печальная статистика.

В прошлом учебном году в школах России умерли 23 ребенка. В 70% случаев у школьников была диагностирована "внезапная сердечная смерть". Печальную статистику на парламентских слушаниях в Госдуме озвучила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина, передает "Уралинформбюро".

Байбарина добавила, что было совершено одно убийство в стенах СОШ: в Татарстане ребенок погиб "от пулевого ранения во время какого-то жуткого конфликта".

На уроках физкультуры умерли три школьника, во время спортивных соревнований - четыре, еще 16 детей - во время занятий другими предметами (литература, математика, история, английский язык).

В 22 школах, где умерли дети, были медицинские кабинеты, все погибшие проходили профилактические осмотры, уточняет "Интерфакс".