×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российских школьников косит "внезапная сердечная смерть"13 февраля в 15:50

  • Текст

Озвучена печальная статистика.

В прошлом учебном году в школах России умерли 23 ребенка. В 70% случаев у школьников была диагностирована "внезапная сердечная смерть". Печальную статистику на парламентских слушаниях в Госдуме озвучила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина, передает "Уралинформбюро".

Байбарина добавила, что было совершено одно убийство в стенах СОШ: в Татарстане ребенок погиб "от пулевого ранения во время какого-то жуткого конфликта".

На уроках физкультуры умерли три школьника, во время спортивных соревнований - четыре, еще 16 детей - во время занятий другими предметами (литература, математика, история, английский язык).

В 22 школах, где умерли дети, были медицинские кабинеты, все погибшие проходили профилактические осмотры, уточняет "Интерфакс".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Шарташ идет к обновлению.

Башня с динамитом на шее

Башня с динамитом на шее

Снести нельзя помиловать.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×