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Мотоциклы оказались "ядовитее" автомобилей13 февраля в 16:31

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Выхлопы двухколесных более токсичны.

Мотоциклы и скутеры наносят экологии и здоровью человека больший вред, чем автомобили. Доказательство этому нашли ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Результаты их исследования опубликованы в журнале Toxicology Reports.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе вуза, изучению подверглись 44 двигателя внутреннего сгорания скутеров, мото-, квадро- и гидроциклов. Оказалось, что они выбрасывают большое количество твердых частиц с высоким содержанием полиароматических углеводородов (ПАУ) размером менее 10 микрометров, которые вызывают рак, мутации и пороки развития.

Частицы размером 0,5-2,5 микрометра абсорбируют солнечные лучи, становясь причиной различных микроклиматических эффектов.

Исследователи выяснили, что четырехтактные инжекторные двигатели мотоциклов более безопасны в экологическом плане, чем двухтактные и карбюраторные.

По предположениям ученых ДВФУ, к 2020 году двухтактные двигатели скутеров станут в Европе более серьезным источником загрязнения, чем весь наземный транспорт.

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