По уголовным делам.

В Свердловской области служители Фемиды подвели итоги своей работы в 2017 году. За этот период на рассмотрение районных и городских судов поступило 15 300 уголовных дел - на 1,9% больше, чем годом ранее.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда, более 56% лиц получили приговоры за преступления небольшой и средней тяжести. Число виновных женщин и безработных уменьшилось, а количество осужденных рецидивистов и подростков, наоборот, выросло.

Также прибавился объем работы у районных и городских судов по административных правонарушениям (+11%). А вот число гражданских дел, наоборот, уменьшилось на 13% (113 500 дел). Суды стали реже разбирать дела, касающиеся защиты прав потребителей, трудовых споров и земель сельхозназначения.

Мировым судьям в прошлом году поступило на рассмотрение 15 092 дела - на 15% меньше дел, чем в 2016-м. Гражданских дел, напротив, стало больше на 31% – 397 500 дел. Значительно выросло число разбирательств по страховым выплатам, коммунальным платежам и кредитным договорам.

"Несмотря на некоторое общее снижение поступивших дел, районные и городские суды по-прежнему испытывают колоссальную нагрузку: в ряде судов она в два раза превысила среднеобластную нагрузку. Это связно с наличием вакантных должностей, как среди судей, так и в аппаратах судов, усложнением процедуры рассмотрения дел и сокращением сроков на рассмотрение", - заявил председатель Свердловского облсуда Александр Дементьев.