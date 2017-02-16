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Выдвинута основная версия крушения Ан-14813 февраля в 17:39

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Виной всему непрогретый двигатель.

Причиной крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье мог быть непрогретый двигатель. Об этом пишет "Сноб" со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По словам инсайдера, в качестве основной рассматривается версия о том, что пилот не убедился, прогрелись ли турбины, и не отследил необходимое количество антифриза. Также он сообщил, что в 2017 году при проверке этого же судна были зафиксированы нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера. Накануне последнего рейса капитан экипажа отказался от противообледенительной обработки самолета.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета, на месте крушения найдены оба бортовых самописца. Удалось скопировать информацию параметрического регистратора - запись 16 полетов, в том числе завершившегося катастрофой. Специалисты приступили к расшифровке. Продолжается подготовка к копированию носителя информация звукового самописца.

Кроме того, проведены переговоры с уполномоченным представителем Национального бюро по расследованию авиационных происшествий Украины (государства разработчика самолета и разработчика и изготовителя двигателя), а также представителями разработчика воздушного судна - ГП "Антонов".

Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля через четыре минуты после вылета из Домодедово. Погиб 71 человек, в том числе трое детей. На сегодня удалось собрать порядка 1500 фрагментов тел и около 500 обломков самолета.

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