Выдвинута основная версия крушения Ан-14813 февраля в 17:39
- Текст
Виной всему непрогретый двигатель.
Причиной крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье мог быть непрогретый двигатель. Об этом пишет "Сноб" со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
По словам инсайдера, в качестве основной рассматривается версия о том, что пилот не убедился, прогрелись ли турбины, и не отследил необходимое количество антифриза. Также он сообщил, что в 2017 году при проверке этого же судна были зафиксированы нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера. Накануне последнего рейса капитан экипажа отказался от противообледенительной обработки самолета.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета, на месте крушения найдены оба бортовых самописца. Удалось скопировать информацию параметрического регистратора - запись 16 полетов, в том числе завершившегося катастрофой. Специалисты приступили к расшифровке. Продолжается подготовка к копированию носителя информация звукового самописца.
Кроме того, проведены переговоры с уполномоченным представителем Национального бюро по расследованию авиационных происшествий Украины (государства разработчика самолета и разработчика и изготовителя двигателя), а также представителями разработчика воздушного судна - ГП "Антонов".
Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля через четыре минуты после вылета из Домодедово. Погиб 71 человек, в том числе трое детей. На сегодня удалось собрать порядка 1500 фрагментов тел и около 500 обломков самолета.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
13 февраля в 20:00
МАК озвучил свою версию крушения Ан-148
После расшифровки "черных ящиков".13 февраля в 19:14
Куйвашев отправил Носова готовить план обновления сетей
После жалоб студентов.13 февраля в 18:41
"Когалымавиа" признали банкротом
В суде.13 февраля в 18:34
Лыжники привезли России две олимпийские бронзы
В спринте.13 февраля в 18:23
Расследовавший дело Улюкаева полковник прибыл в Ханты-Мансийск
Чтобы разобраться в югорской трагедии.13 февраля в 17:57
Китайский Новый год в Екатеринбурге будут праздновать два дня
16 и 17 февраля.13 февраля в 17:39
В Бишкеке женщина погибла в жутком ДТП с автобусом
Ее дочь сильно пострадала.13 февраля в 17:39
Выдвинута основная версия крушения Ан-148
Виной всему непрогретый двигатель.13 февраля в 17:32
СКР расследует дело о похищении 3-летней россиянки в Вене
Девочку забрали из отеля.13 февраля в 17:24
Челябинца будут судить за гибель двух человек в ДТП с автопоездом
Он признал вину.13 февраля в 17:19
У свердловских судей прибавилось работы
По уголовным делам.13 февраля в 17:07
Екатеринбуржец осужден за убийство собаки
И приговорен к обязательным работам.13 февраля в 17:04
Свердловчане попали в число самых счастливых россиян
Показав лучший на Урале результат.13 февраля в 17:00
Пермяк-киднеппер обжаловал приговор в Верховном суде РФ
Ему дали пожизненный срок.13 февраля в 16:31
Мотоциклы оказались "ядовитее" автомобилей
Выхлопы двухколесных более токсичны.
Ещё в сюжете «Крушение Ан-148 в Подмосковье»
Главные новости
- 13 февраля в 20:00МАК озвучил свою версию крушения Ан-148
- 13 февраля в 18:23Расследовавший дело Улюкаева полковник прибыл в Ханты-Мансийск
- 13 февраля в 15:50Российских школьников косит "внезапная сердечная смерть"
- 13 февраля в 14:31Жители Асбеста жалуются на агитацию за Путина
- 13 февраля в 14:12"Живем на стройке": полицейский главк не может достроить дом в столице Урала
Аналитика
Крушение Ан-148: что известно о трагедии
Версии случившегося.
Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"
Шарташ идет к обновлению.
Башня с динамитом на шее
Снести нельзя помиловать.