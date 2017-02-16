16 и 17 февраля.

В столице Урала генеральное консульство КНР организует культурные мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года по китайскому календарю.

В течение двух дней в Екатеринбурге пройдут показательные выступления китайского кунфу-шоу, состоятся мастер-классы по каллиграфии, аппликации, живописи го-хуа. Уральцы смогут увидеть традиционный танец льва, услышать аутентичные народные инструменты и российские песни "Катюша" и "Подмосковные вечера" на китайском. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Празднование китайского Нового года – или Праздника начала весны – пройдет 16 и 17 февраля в ТРЦ "Гринвич". Подробно познакомиться с программой событий можно на сайте министерства международных и внешнеэкономических связей области.

Стоит отметить, Новый год по китайскому лунному календарю начнется 16 февраля.