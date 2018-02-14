РЖД намереваются возить школьников со скидкой круглый годСегодня в 08:51
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Даже в купе.
Программа предоставления школьникам скидок на поездки в железнодорожном транспорте может быть не только продлена, но и расширена. Об этом зашла речь на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и гендиректора ОАО "РЖД" Олега Белозерова, передает "Уралинформбюро".
Сейчас перевозчик предоставляет школьникам скидку в 50% на проезд в общих, плацкартных вагонах и вагонах с местами для сидения в скорых и пассажирских поездах дальнего следования внутри РФ. Льгота действует с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря и не распространяется на скоростные и высокоскоростные поезда.
"Регулярно возникают вопросы о том, чтобы помочь школьникам - предоставить им льготы, чтобы они могли со своими семьями отдохнуть на каникулах - весенних, летних и осенних. Компания когда-то выступила инициатором такого рода программы, еще в 2016 году, и в 2017 году ее продолжили. Речь шла о предоставлении скидок на билеты в плацкартных вагонах", - цитирует Медведева "Интерфакс".
Белозеров, поблагодарив премьер-министра за меры, позволяющие компании предоставлять льготы, - "прежде всего, обнуление ставки НДС и решение о долгосрочном тарифе" на грузовые перевозки – озвучил свои предложения.
"Мы предлагаем как раз одобрить продление [этой] программы и расширение, в том числе и на купейный сегмент. И на плацкартный, и на купейный сегмент мы предлагаем давать скидки в течение года", - подчеркнул гендиректор РЖД.
Кроме того, Белозеров сообщил, что компания "подготовили предложения по перевозкам ветеранов Великой отечественной войны в течение мая". "Мы бы хотели не в срок с 1-го по какую-то дату, а в течение месяца перевозить ветеранов ВОВ всеми типами подвижного состава", - пояснил он.
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