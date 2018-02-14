Проблемы Ан-148 обнаружили у флагмана российского авиапромаСегодня в 09:15
- Текст
Утверждают в Росавиации.
Технические неполадки Ан-148, которые назвали самой вероятной причиной крушения, наблюдаются у главного самолета российского авиапрома Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Только у "Аэрофлота" за 4-5 февраля 2018 года расхождение показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота фиксировались 7 раз. Об этом со ссылкой на телеграмму Росавиации пишет "Коммерсантъ". Инциденты происходили при взлете. Во всех случаях борта возвращались на аэродром вылета.
Крушение Ан-148 в Подмосковье произошло 12 февраля. Погиб 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Межгосударственный авиационный комитет назвал наиболее вероятной причины авиакатастрофы обледенение индикаторов скорости.
Всего с 2011 года Росавиация фиксировала 14 подобных случаев на самолетах SSJ 100. Производитель лайнеров - АО "Гражданские самолеты Сухого" - отметил, что их воздушные суда успешно прошел сертификацию, в том числе в условиях обледенения.
Росавиация также проблем в самолетах не видит. Одним из факторов технических неполадок в ведомстве называют плохое качество летного поля: с взлетно-посадочных полос плохо убирают лед и снег, дается неточная информация о виде, площади и толщине слоя загрязнений. Из-за этого самолеты могут сталкиваться с снежными насыпями на обочинах взлетно-посадочных полос, передает "Уралинформбюро".
Ранее по теме:
МАК озвучил свою версию крушения Ан-148
Крушение Ан-148: что известно о трагедии
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:42
Екатеринбуржцы снимают прощальные видео с телебашней
В свободном падении.Сегодня в 13:35
Токарные станки ВСМПО обретают вторую молодость
С модернизацией.Сегодня в 13:16
В Перми свел счеты с жизнью обманутый дольщик
Не дождавшись квартиры.Сегодня в 13:04
Невьянская прокуратура заинтересовалась дорогостоящим авто для чиновников
За 1,5 миллиона рублей.Сегодня в 13:04
Роспан зажег новые звезды
Вокала и хореографии.Сегодня в 12:56
"Описался в штаны": кыргызстанка объяснила причину убийства 3-летнего сына
Врачи боролись за его жизнь шесть дней.Сегодня в 12:48
Президент ГК "Новый Поток" Дмитрий Мазуров вошел в правление РСПП
По итогам голосования.Сегодня в 12:46
Челябинцы стали болеть ротавирусом вдвое чаще
По сравнению с прошлым годом.Сегодня в 12:43
Ученые научились выращивать функционирующие почки
Из стволовых клеток.Сегодня в 12:41
Принц датский Хенрик скончался во сне
На 84 году жизни.Сегодня в 12:32
Томские полицейские вызвали священника утихомирить полтергейст
Сами не смогли.Сегодня в 12:28
Челябинский экс-полицейский ответит в суде за пьяное смертельное ДТП
На трассе.Сегодня в 12:20
Свердловские законодатели решились отменить побитые пылью нормативные акты
Принятые еще в советские времена.Сегодня в 12:18
Екатеринбургская подземка отремонтирует 12 вагонов
У которых истекает срок службы.Сегодня в 12:14
Стартовало банкротство авиакомпании "ВИМ-Авиа"
За миллионные долги.
Ещё в сюжете «Крушение Ан-148 в Подмосковье»
Главные новости
- Сегодня в 13:42Екатеринбуржцы снимают прощальные видео с телебашней
- Сегодня в 13:04Невьянская прокуратура заинтересовалась дорогостоящим авто для чиновников
- Сегодня в 10:49Южноуральцы пожаловались на сбор данных с "сомнительными целями"
- Сегодня в 09:15Проблемы Ан-148 обнаружили у флагмана российского авиапрома
- Сегодня в 08:26Два российских спортсмена из-за ошибки МОК не поехали на Олимпиаду
Аналитика
Крушение Ан-148: что известно о трагедии
Версии случившегося.
Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"
Шарташ идет к обновлению.
Башня с динамитом на шее
Снести нельзя помиловать.