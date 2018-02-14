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Проблемы Ан-148 обнаружили у флагмана российского авиапромаСегодня в 09:15

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Утверждают в Росавиации.

Технические неполадки Ан-148, которые назвали самой вероятной причиной крушения, наблюдаются у главного самолета российского авиапрома Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Только у "Аэрофлота" за 4-5 февраля 2018 года расхождение показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота фиксировались 7 раз. Об этом со ссылкой на телеграмму Росавиации пишет "Коммерсантъ". Инциденты происходили при взлете. Во всех случаях борта возвращались на аэродром вылета.

Крушение Ан-148 в Подмосковье произошло 12 февраля. Погиб 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Межгосударственный авиационный комитет назвал наиболее вероятной причины авиакатастрофы обледенение индикаторов скорости.

Всего с 2011 года Росавиация фиксировала 14 подобных случаев на самолетах SSJ 100. Производитель лайнеров - АО "Гражданские самолеты Сухого" - отметил, что их воздушные суда успешно прошел сертификацию, в том числе в условиях обледенения.

Росавиация также проблем в самолетах не видит. Одним из факторов технических неполадок в ведомстве называют плохое качество летного поля: с взлетно-посадочных полос плохо убирают лед и снег, дается неточная информация о виде, площади и толщине слоя загрязнений. Из-за этого самолеты могут сталкиваться с снежными насыпями на обочинах взлетно-посадочных полос, передает "Уралинформбюро".

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