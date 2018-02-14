Проще попасть в страну.

Чемпионат мира по футболу-2018 может усилить поток секс-рабынь из Африки. Об этом со ссылкой на волонтерское движение "Альтернатива", занимающееся вызволением людей из рабства, сообщает RT.

Массовый наплыв африканок грозит спровоцировать упрощенный въезд в страну на основании купленного билета на любой матч. Такой способ попасть в Россию существенно дешевле и быстрее, чем традиционное в подобных случаях получение студенческих виз, передает "Уралинформбюро".

"Не нужно никаких анкет в посольстве заполнять. Также на них нет квот на выдачу на какую-то страну. Это просто подарок для трафикеров (торговцев людьми, держащих африканок в сексуальном рабстве – прим. ред.)", - отмечают в "Альтернативе".

По данным движения, крупное спортивное событие в России уже привлекало внимание торговцев людьми. Так, во время олимпиады в Сочи в 2014 году из 50 приглашений, предназначавшихся сборной Нигерии, свыше 30 попали в руки трафикеров.