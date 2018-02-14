Больше тратят на подарки.

Мужчины в среднем платят больше за подарки ко Дню влюбленных. К такому выводу в своем исследовании пришли эксперты сервиса "Яндекс. Маркет", передает "Уралинформбюро".

Обычно представители сильного пола покупают презенты за 3,4 тысячи рублей. Дамам подарки обходятся в среднем в 2,1 тысячи рублей. Больше всего мужчины тратят на мобильные телефоны – в среднем 21,7 тысячи рублей.

Чаще всего на 14 февраля презентуют гаджеты, подарочные наборы, сертификаты, ручки, косметику, футболки, шоколад, чай, наборы для пикника. Самые доступные подарки – кружки, в среднем они стоят 500 рублей.