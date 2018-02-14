За год.

В 2018 году на реализацию программы "Наши дети" благотворительного фонда "Металлург" (крупнейший благотворитель – Магнитогорский металлургический комбинат) будет выделено около 8 миллионов рублей.

Оздоровление юных горожан является одним из важных направлений фонда. Более 10 лет при поддержке ММК для воспитанников 10 специализированных детских учреждений проводятся оздоровительно-познавательные мероприятия в ООО "Абзаково", оздоровительном комплексе "Уральские зори", УСК "Металлург - Магнитогорск" и "Доме кино", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей комбината.

По словам директора БФ "Металлург" Валентина Владимирцева, в 2017 году затраты на мероприятия программы "Наши дети" превысили 7,3 миллиона рублей.