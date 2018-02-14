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Опека пытается отнять у Савиновских и родных детейСегодня в 11:00

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Якобы плохо воспитывает.

Органы опеки написали заявление на Юлию Савиновских в полицию. Женщину обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию родных несовершеннолетних детей. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат екатеринбурженки Алексей Бушмаков.

"Опека не только отобрала детей у Юлия Савиновских, но и пытается возбудить в отношении неё уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - прим.ред.), а Прокуратура вторит опеке", - рассказал адвокат (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Как следует из материалов, опубликованных Бушмаковым, заявление поступило еще в сентябре 2017 года. В ходе проверки сотрудники полиции осмотрели квартиру Савиновских. "В ходе осмотра жилищно-бытовые условия были удовлетворительны. У детей отдельная комната, у каждого ребенка свое спальное место, имеется одежда по сезону, продукты питания. Соседями семья характеризуется положительно", – говорится в официальном отчете.

По результатам проверки 14 сентября 2017 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако уже 3 октября прокуратура отменила это постановление и вернула материалы на дополнительную проверку, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, органы опеки забрали у Юлии Савиновских двух приемных детей после того, как женщина хирургически удалила себе грудь. Власти посчитали, что женщина планирует сменить пол. Екатеринбурженка пыталась доказать обратное, но убедить суд не смогла. Суд отнял детей окончательно, мотивировав решение мужеподобным поведением Юлии. Женщина намерена обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

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