Опека пытается отнять у Савиновских и родных детейСегодня в 11:00
- Текст
Якобы плохо воспитывает.
Органы опеки написали заявление на Юлию Савиновских в полицию. Женщину обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию родных несовершеннолетних детей. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат екатеринбурженки Алексей Бушмаков.
"Опека не только отобрала детей у Юлия Савиновских, но и пытается возбудить в отношении неё уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - прим.ред.), а Прокуратура вторит опеке", - рассказал адвокат (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Как следует из материалов, опубликованных Бушмаковым, заявление поступило еще в сентябре 2017 года. В ходе проверки сотрудники полиции осмотрели квартиру Савиновских. "В ходе осмотра жилищно-бытовые условия были удовлетворительны. У детей отдельная комната, у каждого ребенка свое спальное место, имеется одежда по сезону, продукты питания. Соседями семья характеризуется положительно", – говорится в официальном отчете.
По результатам проверки 14 сентября 2017 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако уже 3 октября прокуратура отменила это постановление и вернула материалы на дополнительную проверку, передает "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, органы опеки забрали у Юлии Савиновских двух приемных детей после того, как женщина хирургически удалила себе грудь. Власти посчитали, что женщина планирует сменить пол. Екатеринбурженка пыталась доказать обратное, но убедить суд не смогла. Суд отнял детей окончательно, мотивировав решение мужеподобным поведением Юлии. Женщина намерена обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.
Ранее по теме:
Мужиковата: суд объяснил решение по Савиновских
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:42
Екатеринбуржцы снимают прощальные видео с телебашней
В свободном падении.Сегодня в 13:35
Токарные станки ВСМПО обретают вторую молодость
С модернизацией.Сегодня в 13:16
В Перми свел счеты с жизнью обманутый дольщик
Не дождавшись квартиры.Сегодня в 13:04
Невьянская прокуратура заинтересовалась дорогостоящим авто для чиновников
За 1,5 миллиона рублей.Сегодня в 13:04
Роспан зажег новые звезды
Вокала и хореографии.Сегодня в 12:56
"Описался в штаны": кыргызстанка объяснила причину убийства 3-летнего сына
Врачи боролись за его жизнь шесть дней.Сегодня в 12:48
Президент ГК "Новый Поток" Дмитрий Мазуров вошел в правление РСПП
По итогам голосования.Сегодня в 12:46
Челябинцы стали болеть ротавирусом вдвое чаще
По сравнению с прошлым годом.Сегодня в 12:43
Ученые научились выращивать функционирующие почки
Из стволовых клеток.Сегодня в 12:41
Принц датский Хенрик скончался во сне
На 84 году жизни.Сегодня в 12:32
Томские полицейские вызвали священника утихомирить полтергейст
Сами не смогли.Сегодня в 12:28
Челябинский экс-полицейский ответит в суде за пьяное смертельное ДТП
На трассе.Сегодня в 12:20
Свердловские законодатели решились отменить побитые пылью нормативные акты
Принятые еще в советские времена.Сегодня в 12:18
Екатеринбургская подземка отремонтирует 12 вагонов
У которых истекает срок службы.Сегодня в 12:14
Стартовало банкротство авиакомпании "ВИМ-Авиа"
За миллионные долги.
Главные новости
- Сегодня в 13:42Екатеринбуржцы снимают прощальные видео с телебашней
- Сегодня в 13:04Невьянская прокуратура заинтересовалась дорогостоящим авто для чиновников
- Сегодня в 10:49Южноуральцы пожаловались на сбор данных с "сомнительными целями"
- Сегодня в 09:15Проблемы Ан-148 обнаружили у флагмана российского авиапрома
- Сегодня в 08:26Два российских спортсмена из-за ошибки МОК не поехали на Олимпиаду
Аналитика
Крушение Ан-148: что известно о трагедии
Версии случившегося.
Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"
Шарташ идет к обновлению.
Башня с динамитом на шее
Снести нельзя помиловать.