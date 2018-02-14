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Пассажиры "Аэрофлота" не долетели до Сургута Сегодня в 11:18

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Из-за густого тумана.

14 февраля из-за густого тумана в аэропорту Сургута не смог приземлиться самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы. По данным онлайн-табло авиагавани, борт должен был прибыть в авиаузел в 6.50, но из-за сложных метеоусловий лайнер, покружив над городом, ушел на запасной аэродром в Нижневартовске.

В настоящее время самолет "Аэфролота" по-прежнему находится в столице Самотлора, передает "Уралинформбюро". По данным онлайн-табло авиагавани, Airbus, приземлившийся в аэропорту в 9.20, отправится в Сургут в 11.30 по местному времени.

Из-за позднего прибытия самолета задержан вылет обратного рейса "Аэрофлота" в Москву. Сургутяне вылетят в Шереметьево в 13.00 вместо 8.10.


Фото: с сайта flightradar24.com

Стоит отметить, что в аэропорт Сургута с опозданием сегодня прилетит и самолет "Саратовских авиалиний". Из Нижневартовска лайнер вылетит в 11.00 вместо 10.30.

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