В Свердловской области появится паралимпийское училищеСегодня в 11:29
- Текст
По инициативе губернатора.
Паралимпийский комитет России поддержал предложение губернатора Среднего Урала Евгения Куйвашева по созданию в регионе училища паралимпийского резерва. Соответствующие рекомендации переданы в Минспорт России, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Свердловской области.
"Паралимпийский комитет России направил письмо о поддержке инициативы создания училища на базе Государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области "Детско-юношеская спортивная адаптивная школа" министру спорта Российской Федерации П.А.Колобкову", - говорится в письме президента ПКР Владимира Лукина.
Глава ПКР особо отметил внимание, уделяющееся развитию паралимпийского движения на Среднем Урале.
В ноябре 2017 года он посетил екатеринбургскую ДЮСАШ, созданную по инициативе главы региона в 2014 году на базе коррекционной школы. Благодаря появлению такого современного спортивного центра количество юных паралимпийцев выросло со 100 до 726 человек.
"Школа прекрасная. Мы уже начали обсуждать, как развивать ее дальше. Я думаю, правильная идея о том, что надо создавать цепочку, начиная с самых маленьких спортсменов, будущих паралимпийцев, к все более продвинутому обучению, вплоть до спорта высоких достижений. В первую очередь, это полезно для людей, у которых особые проблемы, которых особенно обидела судьба", - подчеркнул Лукин.
По "свердловской" системе подготовки паралимпийцев квалифицированные тренеры начинают заниматься с детьми, имеющими нарушения здоровья, с детского сада. Затем они тренируются в ДЮСАШ, где реализуются программы подготовки по общеобразовательным предметам и видам спорта глухих, по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых.
ДЮСАШ имеет филиалы в Нижнем Тагиле, Сысерти, Верхней Пышме, Серове, Ревде, Каменском городском округе. Там занимаются юные спортсмены от 10 до 20 лет.
Свердловчане традиционно составляют основу российских сборных на международных соревнованиях, включая Паралимпиаду и Сурдлимпиаду.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:42
Екатеринбуржцы снимают прощальные видео с телебашней
В свободном падении.Сегодня в 13:35
Токарные станки ВСМПО обретают вторую молодость
С модернизацией.Сегодня в 13:16
В Перми свел счеты с жизнью обманутый дольщик
Не дождавшись квартиры.Сегодня в 13:04
Невьянская прокуратура заинтересовалась дорогостоящим авто для чиновников
За 1,5 миллиона рублей.Сегодня в 13:04
Роспан зажег новые звезды
Вокала и хореографии.Сегодня в 12:56
"Описался в штаны": кыргызстанка объяснила причину убийства 3-летнего сына
Врачи боролись за его жизнь шесть дней.Сегодня в 12:48
Президент ГК "Новый Поток" Дмитрий Мазуров вошел в правление РСПП
По итогам голосования.Сегодня в 12:46
Челябинцы стали болеть ротавирусом вдвое чаще
По сравнению с прошлым годом.Сегодня в 12:43
Ученые научились выращивать функционирующие почки
Из стволовых клеток.Сегодня в 12:41
Принц датский Хенрик скончался во сне
На 84 году жизни.Сегодня в 12:32
Томские полицейские вызвали священника утихомирить полтергейст
Сами не смогли.Сегодня в 12:28
Челябинский экс-полицейский ответит в суде за пьяное смертельное ДТП
На трассе.Сегодня в 12:20
Свердловские законодатели решились отменить побитые пылью нормативные акты
Принятые еще в советские времена.Сегодня в 12:18
Екатеринбургская подземка отремонтирует 12 вагонов
У которых истекает срок службы.Сегодня в 12:14
Стартовало банкротство авиакомпании "ВИМ-Авиа"
За миллионные долги.
Главные новости
- Сегодня в 13:42Екатеринбуржцы снимают прощальные видео с телебашней
- Сегодня в 13:04Невьянская прокуратура заинтересовалась дорогостоящим авто для чиновников
- Сегодня в 10:49Южноуральцы пожаловались на сбор данных с "сомнительными целями"
- Сегодня в 09:15Проблемы Ан-148 обнаружили у флагмана российского авиапрома
- Сегодня в 08:26Два российских спортсмена из-за ошибки МОК не поехали на Олимпиаду
Аналитика
Крушение Ан-148: что известно о трагедии
Версии случившегося.
Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"
Шарташ идет к обновлению.
Башня с динамитом на шее
Снести нельзя помиловать.