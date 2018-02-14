По инициативе губернатора.

Паралимпийский комитет России поддержал предложение губернатора Среднего Урала Евгения Куйвашева по созданию в регионе училища паралимпийского резерва. Соответствующие рекомендации переданы в Минспорт России, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Свердловской области.

"Паралимпийский комитет России направил письмо о поддержке инициативы создания училища на базе Государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области "Детско-юношеская спортивная адаптивная школа" министру спорта Российской Федерации П.А.Колобкову", - говорится в письме президента ПКР Владимира Лукина.

Глава ПКР особо отметил внимание, уделяющееся развитию паралимпийского движения на Среднем Урале.

В ноябре 2017 года он посетил екатеринбургскую ДЮСАШ, созданную по инициативе главы региона в 2014 году на базе коррекционной школы. Благодаря появлению такого современного спортивного центра количество юных паралимпийцев выросло со 100 до 726 человек.

"Школа прекрасная. Мы уже начали обсуждать, как развивать ее дальше. Я думаю, правильная идея о том, что надо создавать цепочку, начиная с самых маленьких спортсменов, будущих паралимпийцев, к все более продвинутому обучению, вплоть до спорта высоких достижений. В первую очередь, это полезно для людей, у которых особые проблемы, которых особенно обидела судьба", - подчеркнул Лукин.

По "свердловской" системе подготовки паралимпийцев квалифицированные тренеры начинают заниматься с детьми, имеющими нарушения здоровья, с детского сада. Затем они тренируются в ДЮСАШ, где реализуются программы подготовки по общеобразовательным предметам и видам спорта глухих, по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых.

ДЮСАШ имеет филиалы в Нижнем Тагиле, Сысерти, Верхней Пышме, Серове, Ревде, Каменском городском округе. Там занимаются юные спортсмены от 10 до 20 лет.

Свердловчане традиционно составляют основу российских сборных на международных соревнованиях, включая Паралимпиаду и Сурдлимпиаду.