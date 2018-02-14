На 84 году жизни.

Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик скончался во сне поздно вечером 13 февраля. В пресс-службе королевского дворца сообщили, что 83-летний принц Хенрик умер в замке Фреденсборг в окружении семьи - жены и двух сыновей.

Принц был госпитализирован пару недель назад - после отдыха в Египте, сообщает ТАСС. Он проходил лечение в Королевской больнице Копенгагена, где у него выявили доброкачественную опухоль в легком и легочную инфекцию. 13 февраля Хенрика выписали из больницы по его желанию.

В 2017-м королева Маргрете II и принц Хенрик отметили 50-летие совместной жизни. Принц в прошлом году заявлял, что недоволен своим титулом и жизнью во дворце, а также говорил, что не хочет быть похороненным рядом с женой. Ранее королевский дворец объявил, что принц страдает быстро прогрессирующей деменцией, передает "Уралинформбюро".