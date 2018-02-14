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Ученые научились выращивать функционирующие почкиСегодня в 12:43

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Из стволовых клеток.

Команда исследователей из Манчестерского университета смогла вырастить из стволовых клеток ткань почек, отвечающую за продуцирование мочи в организме человека. Материалы исследования размещены на сайте вуза, передает "Уралинформбюро".

Сначала из эмбриональных стволовых клеток были получены почечные клубочки - микроскопические составляющие органа. Затем их "склеили" с помощью специального геля и получившиеся скопления ввели под кожу мышам. Через три месяца сформировались нефроны - функциональные звенья почки.

Они, как и положено, содержали проксимальные и дистальные канальцы, капсулу Боумана и петлю Генле, а также капилляры. Не хватало только почечной артерии. Теперь к работе подключились хирурги, разрабатывая способ "оснащения" новой почки крупным сосудом.

Функциональность новых структур проверили с помощью контрастного вещества.

Теперь ученым предстоит придумать способ доставки новых тканей в организм больных с почечной недостаточностью.

Стоит отметить, что ежегодно данный недуг уносит два миллиона жизней по всему миру. Еще примерно столько же пациентов врачам удается спасти с помощью трансплантации или диализа.

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