По сравнению с прошлым годом.

В январе заболеваемость ротавирусом в Челябинске выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На 100 тысяч населения приходится 24 случая заболевания. В регионе этот показатель составляет 15, что в 1,7 раза больше прошлогодних данных. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Дети болеют чаще взрослых в 15 раз. 72% случаев заболеваний приходится на детей в возрасте до 3 лет, не посещающих детские сады. Были случаи заноса вируса в школы и детские сады. На текущий период 2018 года пораженность детских садов составила – 17,5%, школ –8%.

Для ротавируса характерна зимне-весенняя сезонность. Основное количество больных приходится на январь-март, в остальные месяцы года регистрируются единичные случаи заболеваний. Заражение происходит при употреблении инфицированной пищи, некипяченой воды, контактно-бытовым и воздушно-капельным способами.