×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинцы стали болеть ротавирусом вдвое чащеСегодня в 12:46

  • Текст

По сравнению с прошлым годом.

В январе заболеваемость ротавирусом в Челябинске выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На 100 тысяч населения приходится 24 случая заболевания. В регионе этот показатель составляет 15, что в 1,7 раза больше прошлогодних данных. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Дети болеют чаще взрослых в 15 раз. 72% случаев заболеваний приходится на детей в возрасте до 3 лет, не посещающих детские сады. Были случаи заноса вируса в школы и детские сады. На текущий период 2018 года пораженность детских садов составила – 17,5%, школ –8%.

Для ротавируса характерна зимне-весенняя сезонность. Основное количество больных приходится на январь-март, в остальные месяцы года регистрируются единичные случаи заболеваний. Заражение происходит при употреблении инфицированной пищи, некипяченой воды, контактно-бытовым и воздушно-капельным способами.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Шарташ идет к обновлению.

Башня с динамитом на шее

Башня с динамитом на шее

Снести нельзя помиловать.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×