За 1,5 миллиона рублей.

Прокуратура Невьянска оценит правомерность покупки автомобиля за 1,5 миллиона рублей администрацией муниципалитета, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что извещение о проведении электронного аукциона на поставку машины появилось на официальном сайте госзакупок 12 февраля 2018 года. Согласно требованиям к техническим характеристикам автомобиля, речь идет о покупке Toyota Camry.

По результатам проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для муниципальных нужд.