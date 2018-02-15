Роспан зажег новые звезды14 февраля в 13:04
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Вокала и хореографии.
АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" на зональном этапе корпоративного фестиваля "Роснефть" зажигает звезды" будут представлять 16 человек. Все они были признаны лучшими в рамках отборочного тура в Новом Уренгое.
Сотрудники Роспана, их дети и ученики "Роснефть-класса" - более 40 участников - уже в четвертый раз состязались в игре на музыкальных инструментах, в вокале, хореографии, изобразительном искусстве и фотографии.
"Название фестиваля ("Роснефть" зажигает звезды" - прим. ред.) - это не просто удачный слоган. Это факт. Благодаря этому фестивалю мы узнали о многих ярких талантах наших сотрудников", - отметил на открытии генеральный директор АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Александр Слепцов.
Подобные мероприятия позволяют детям, в частности ученикам "Роснефть-класса", приобщаться к корпоративной культуре еще не будучи сотрудниками Общества.
"Нам хотелось показать, что мы чувствуем, что бальные танцы тоже эмоциональные. Все думают, что это просто люди танцуют с серьезным лицом, но с идеальной техникой. Это выступление готовит нас к взрослой жизни. Это новые люди, новые встречи, новые знакомства", - поделились исполнители бальных танцев Алмаз Хафизов и Валерия Черницова.
По признаниям жюри, профессионализм конкурсантов растет год от года, и делать выбор становится все сложнее.
"Мастерство растет, и другого быть не может, потому что жизнь движется вперед, все развивается. Участники делают все возможное, чтобы с каждым годом уровень фестиваля был выше", - подчеркнула член жюри Татьяна Томанова.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспана, в номинации "Отражение. Изобразительное искусство" лучшими признаны работы Анны Баевой и Ирины и Дарьи Макаровских. В номинации "Отражение. Фотография" победителями стали Анна Зайцева, Анастасия Шадрина и Екатерина Мельникова. Лидерами среди танцоров названы Варвара Когай и Артем Лось, а также Екатерина Шадрина. Вокалом отличились Софья Кораблева, Дарья Терентьева и Зифа Рахимова.
Второй год подряд победу в инструментальном жанре одержал квартет Юрия Захаржевского, Артема Трифонова, Артема Стасюка и Георгия Швецова. На этот раз в стиле шотландского фолка под волынку и баян они исполнили композицию Insomnia. В планах коллектива взять реванш - в 2017 году новоуренгойцы заняли почетное второе место в финале фестиваля.
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