В свободном падении.

Жители Екатеринбурга отдают последнюю дань телебашне, пытаясь запечатлеть ее на видео- и фотокамеры со всех ракурсов. До сноса самого известного недостроя уральской столицы остались считанные дни - по некоторым данным, обрушение постройки намечено на 23 февраля 2018 года.

Одним из последних стал ролик, опубликованный на YouTube-канале Сергея Перескокова. Он был снят с помощью квадрокоптера, передает "Уралинформбюро".

Дрон берет разгон от подножья башни и взмывает ввысь. После этого он резко падает вниз, притормаживая почти у самой земли. Полеты проходят на крайне малом расстоянии от ствола конструкции - есть возможность разглядеть и окна, и ржавые прутья арматуры.



Видео: Сергей Перескоков, youtube.com

Недостроенную телебашню обрекли на снос в 2017 году, после того как вместе с землей под ней передали в качестве взноса в уставный капитал АО "Ледовая арена". Предполагается, что вместо телебашни за цирком вырастет Ледовая арена на 15 000 зрителей. Впрочем, ряд экспертов сомневаются в возможности возведения на том участке столь крупного спортивного сооружения. А многие горожане выступают за сохранение архитектурной доминанты уральской столицы и ее "перепрофилирование".

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