×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржцы снимают прощальные видео с телебашней14 февраля в 13:42

  • Текст

В свободном падении.

Жители Екатеринбурга отдают последнюю дань телебашне, пытаясь запечатлеть ее на видео- и фотокамеры со всех ракурсов. До сноса самого известного недостроя уральской столицы остались считанные дни - по некоторым данным, обрушение постройки намечено на 23 февраля 2018 года.

Одним из последних стал ролик, опубликованный на YouTube-канале Сергея Перескокова. Он был снят с помощью квадрокоптера, передает "Уралинформбюро".

Дрон берет разгон от подножья башни и взмывает ввысь. После этого он резко падает вниз, притормаживая почти у самой земли. Полеты проходят на крайне малом расстоянии от ствола конструкции - есть возможность разглядеть и окна, и ржавые прутья арматуры.


Видео: Сергей Перескоков, youtube.com

Недостроенную телебашню обрекли на снос в 2017 году, после того как вместе с землей под ней передали в качестве взноса в уставный капитал АО "Ледовая арена". Предполагается, что вместо телебашни за цирком вырастет Ледовая арена на 15 000 зрителей. Впрочем, ряд экспертов сомневаются в возможности возведения на том участке столь крупного спортивного сооружения. А многие горожане выступают за сохранение архитектурной доминанты уральской столицы и ее "перепрофилирование".

Ранее по теме:
Башня с динамитом на шее

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Шарташ идет к обновлению.

Башня с динамитом на шее

Башня с динамитом на шее

Снести нельзя помиловать.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×