Из-за долгов по зарплате.

Кочегары котельных МУП "Новые Технологии" в селе Камышево собираются объявить забастовку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат думы Белоярского городского округа Иван Десятков.

По его словам, на столь отчаянный шаг работники предприятия решились из-за долгов по зарплате. Деньги кочегары не видели два месяца (декабрь и январь).Чтобы "выбить" деньги, рабочие готовы пойти на крайние меры - снизить температуру в котлах до минимума.

"Должны 32 000 рублей каждому. Кочегаров в котельной четыре человека. Практически во всех котельных аналогическая ситуация. Муниципальное предприятие - банкрот, счета у него арестованы. 16 февраля с кочегарами должен встретиться исполняющий обязанности директора МУПа Виктор Пименов", - рассказал "Уралинформбюро" депутат.

Получить комментарий в администрации Белоярского ГО и МУП "Новые Технологии" агентству не удалось.