Одиссей и Купава: ЗАГС назвал необычные имена новорожденных свердловчан14 февраля в 14:41
- Текст
За 2017 год.
Амур, Велес, Данко, Добрыня, Космос, Одиссей, Рогнар, Николетта, Антилопа, Забава, Купава, Осень, Ранетка – такие имена выбрали свердловчане для своих новорожденных детей в 2017 году. Об этом "Уралинформбюро" рассказали специалисты управления ЗАГС по Свердловской области.
В 2017 году в столице Урала родилось 22 936 малышей – почти на 10% меньше, чем годом ранее. Среди популярных "классических" имен для младенцев-мальчиков: Артём, Михаил, Александр, Иван, Дмитрий, Максим, Данил, Матвей, Тимофей, Кирилл. Девочек чаще всего называли Софией, Викторией, Марией, Анной, Анастасией, Дарьей, Полиной, Екатериной, Варварой и Елизаветой.
Все больше свердловчанок рожают после 40 лет, хотя основной возраст матерей – 21-30 лет. Каждый 35-й ребенок в области появился на свет от иностранца.
На 4% чаще взрослые свердловчане стали менять имена и фамилии. Нередко при этом выбирают экзотические имена. Так, некая Ольга стала Хельгой, Денис – Дионисом, а Виталий – Рикардо Карлосом.
Евгений Николаевич сменил имя на Джека Дэниелса, Ирина Алексеевна – на Джессику Джон, Валентина Петровна – на Ладомиру Дарасветовну. Кроме того, в области появился второй Люцифер, Лурье, Тэсс, Берендей.
По словам представителей управления ЗАГСа, в день Святого Валентина в Екатеринбурге собираются поженится 50 пар. Однако красивая дата – не гарантия семейного счастья. В 2017 году развелись пять пар, которые женились 14 февраля 2017 года.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
14 февраля в 20:06
В Индии муж заживо пустил жену "на органы"
Продав ее почку.14 февраля в 19:50
В Ханты-Мансийске нашли тело ученика элитной гимназии
Начата доследственная проверка.14 февраля в 19:39
В Зауралье депутат позарилась на кошелек ребенка
За что ответит перед судом.14 февраля в 19:38
Хоккейный турнир на ОИ-2018 начался с сюрпризов: Россия сдалась Словакии
США - Словении.14 февраля в 19:24
Ушел из жизни первый губернатор ЯНАО
Льву Баяндину было 76 лет14 февраля в 18:48
Екатеринбург 18 марта проголосует за благоустройство
Кандидаты - набережная Исети, Зеленая роща и сквер за Оперным театром.14 февраля в 18:21
"Новый Уктус" сдадут по графику
Воплотив мечты 207 семей.14 февраля в 18:19
Обстрелявший таджика в Березовском экс-полицейский не разжалобил облсуд
Приговор оставлен без изменений.14 февраля в 18:16
Авиакомпаниям не дадут разжиться на гостях ЧМ-2018
Росавиация будет следить за стоимостью билетов.14 февраля в 18:09
На Серовской трассе иномарка врезалась в дерево - трое пострадавших
Все госпитализированы.14 февраля в 18:08
Участники "сурьмяного процесса" завалили свердловский облсуд ходатайствами
"В последний раз".14 февраля в 17:50
На Среднем Урале обновят 515 лифтов
До конца года.14 февраля в 17:38
В США лось сбил вертолет
Два человека пострадали.14 февраля в 17:34
Двух курганцев будут судить за избиение до смерти мужчины
В общежитии.14 февраля в 17:33
Свердловские автоворы облюбовали Toyota
Угнали 16 автомобилей.
Главные новости
- 14 февраля в 19:38Хоккейный турнир на ОИ-2018 начался с сюрпризов: Россия сдалась Словакии
- 14 февраля в 18:16Авиакомпаниям не дадут разжиться на гостях ЧМ-2018
- 14 февраля в 18:08Участники "сурьмяного процесса" завалили свердловский облсуд ходатайствами
- 14 февраля в 16:18Для педофилов готовят пожизненное
- 14 февраля в 13:55Глава КНР Си Цзиньпин собирается на Средний Урал
Аналитика
Крушение Ан-148: что известно о трагедии
Версии случившегося.
Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"
Шарташ идет к обновлению.
Башня с динамитом на шее
Снести нельзя помиловать.