За 2017 год.

Амур, Велес, Данко, Добрыня, Космос, Одиссей, Рогнар, Николетта, Антилопа, Забава, Купава, Осень, Ранетка – такие имена выбрали свердловчане для своих новорожденных детей в 2017 году. Об этом "Уралинформбюро" рассказали специалисты управления ЗАГС по Свердловской области.

В 2017 году в столице Урала родилось 22 936 малышей – почти на 10% меньше, чем годом ранее. Среди популярных "классических" имен для младенцев-мальчиков: Артём, Михаил, Александр, Иван, Дмитрий, Максим, Данил, Матвей, Тимофей, Кирилл. Девочек чаще всего называли Софией, Викторией, Марией, Анной, Анастасией, Дарьей, Полиной, Екатериной, Варварой и Елизаветой.

Все больше свердловчанок рожают после 40 лет, хотя основной возраст матерей – 21-30 лет. Каждый 35-й ребенок в области появился на свет от иностранца.

На 4% чаще взрослые свердловчане стали менять имена и фамилии. Нередко при этом выбирают экзотические имена. Так, некая Ольга стала Хельгой, Денис – Дионисом, а Виталий – Рикардо Карлосом.

Евгений Николаевич сменил имя на Джека Дэниелса, Ирина Алексеевна – на Джессику Джон, Валентина Петровна – на Ладомиру Дарасветовну. Кроме того, в области появился второй Люцифер, Лурье, Тэсс, Берендей.

По словам представителей управления ЗАГСа, в день Святого Валентина в Екатеринбурге собираются поженится 50 пар. Однако красивая дата – не гарантия семейного счастья. В 2017 году развелись пять пар, которые женились 14 февраля 2017 года.