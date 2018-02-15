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Минтранс планирует сбивать дроны во время мундиаля14 февраля в 15:27

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И готовит закон.

В Министерстве транспорта России предложили сбивать беспилотники в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. Основание – несанкционированное использование воздушного пространства. Проект закона размещен на портале regulation.gov.ru.

"Беспилотные воздушные суда, осуществляющие полет без соответствующего разрешения в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено, могут быть принуждены к посадке, повреждены или уничтожены", - говорится в материалах.

Правом на "отстрел" дронов будут обладать МВД и Росгвардия, передает "Уралинформбюро". Постановление должно помочь предотвратить угрозы террористических атак с использованием беспилотных воздушных судов. Публичное обсуждение законопроекта будет идти до 27 февраля. Глава Минтранса надеется, что он вступит в силу до начала мундиаля.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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