Якоб и Кожемяко задумались о плавках14 февраля в 15:31
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Снега.
Власти Екатеринбурга прорабатывают вопрос возведения в городе или поблизости от него снегоплавильных установок. Их запуск позволит более оперативно вывозить снег с улиц, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.
Теме снегоплавильных установок было посвящено совещание, прошедшее 14 февраля под председательством первого замглавы администрации Алексея Кожемяко. Рассмотреть данный вопрос поручил сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.
"В настоящее время при вывозе снежной массы из ряда районов груженые самосвалы вынуждены проделывать приличные расстояния до снежных полигонов. Предполагается, что растворение осадков в установках позволит в будущем сэкономить и время, и деньги. Сама технология также не энергозатратна, поскольку рассчитана на естественное таяние снега за счет его контакта с теплыми стоками", - подчеркнули в пресс-службе мэрии.
На совещании в числе прочего обсуждались возможные места для возведения плавильных установок, однако конкретные территории пока не называются.
Ранее свердловское УГИБДД раскритиковало чиновников мэрии за нечищеные улицы Екатеринбурга. "Недостатки зимнего содержания выявлены на улице Белинского, Розы Люксембург, Куйбышева, Щорса, Фурманова, Машинная, где, несмотря на длительное время отсутствия осадков, имеется снежный накат и рыхлый снег вдоль бордюрного камня", - сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ведомства.
Полицейские уверены, что проблемные ситуации связаны с тем, что горадминистрация не умеет правильно организовать свою работу: "Заявки на присутствие сотрудников ДПС при работе с эвакуаторами подаются несвоевременно - за день-два до предполагаемой даты проведения работ. Время подобных работ тоже не оговаривается. Это затрудняет возможность выделения сотрудников автоинспекции городской администрации, поскольку у ГИБДД есть свой запланированный график мероприятий".
В мэрии считают иначе. Председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова, отчитываясь перед депутатами гордумы об уборке улиц, обвинила сотрудников госавтоинспекции в срыве сроков очистки города от снега. "За этот зимний сезон было оформлено 20 заявок, но в 11 случаях работа была сорвана по причине неявки экипажа ГИБДД", - заявила она.
Ранее по теме:
Новый конфликт мэрии Екатеринбурга и ГИБДД: кто виноват в плохой очистке улиц
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