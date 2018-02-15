За последние 7 лет.

С 2010-го по 2017 годы на Среднем Урале количество многодетных семей выросло в 2,6 раза. Семь лет назад их было 20 тысяч, на конец 2017 года - 53 тысячи. В таких семьях воспитывается 175 702 ребенка, рассказала "Уралинформбюро" председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Тенденция характерна для всей страны. За аналогичный период количество многодетных семей в России выросло с 1,25 до 1,566 миллиона.

По мнению председателя ЗакСо, это результат реализации государственных и региональных мер поддержки. Так, на Среднем Урале многодетным матерям выплачивается единовременное пособие. Область поддерживает малообеспеченных родителей. Детям оплачивается питание и проезд на междугороднем транспорте к месту учебы.

Сейчас в России планируется создать единый закон для поддержки многодетных семей. Он объединит все льготы, полагающиеся родителям с тремя и более детьми. Ожидается, что закон будет принят до конца весенней сессии 2018 года.

"Единый федеральный закон призван облегчить получение льгот многодетными семьями. Региональные законодатели поддерживают эту инициативу", – подчеркнула Людмила Бабушкина.