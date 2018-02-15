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Для педофилов готовят пожизненное14 февраля в 16:18

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Работой руководит Яровая.

В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента, руководитель межфракционной рабочей группы по разработке документа Ирина Яровая, передает ТАСС.

Проект закона устанавливает пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья, и приостанавливает сроки давности по таким преступлениям.

Дополнительным обстоятельством, отягчающим вину, станет факт совместного проживания с пострадавшим, передает "Уралинформбюро".

"Совершение преступления любыми лицами, которые несут обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей также будет признаваться отягчающим вину преступлением", - пояснила Яровая.

Следует отметить, что над разработкой документа трудились представители всех четырех парламентских фракций. Соответственно, вероятность принятия документа весьма велика.

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