Работой руководит Яровая.

В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента, руководитель межфракционной рабочей группы по разработке документа Ирина Яровая, передает ТАСС.

Проект закона устанавливает пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья, и приостанавливает сроки давности по таким преступлениям.

Дополнительным обстоятельством, отягчающим вину, станет факт совместного проживания с пострадавшим, передает "Уралинформбюро".

"Совершение преступления любыми лицами, которые несут обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей также будет признаваться отягчающим вину преступлением", - пояснила Яровая.

Следует отметить, что над разработкой документа трудились представители всех четырех парламентских фракций. Соответственно, вероятность принятия документа весьма велика.