До конца года.

В рамках второго этапа проекта по ускоренной замене лифтов до конца 2018 года в многоэтажках Свердловской области обновят 515 подъемников. Таким образом изношенный лифтовый парк региона сократиться еще на четверть, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Среднего Урала.

"Ремонт лифтов, как и в прошлом году, будет проводиться в рамках региональной программы капремонта и коснется тех домов, взносы на ремонт которых аккумулируются на счетах регионального оператора - в так называемом "общем котле". Финансирование соответствующих работ будет осуществляться по прежней схеме - с трехлетней рассрочкой платежа, без дополнительной нагрузки на жителей, областной и муниципальные бюджеты", - пояснил свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Обновление коснется лифтов в 12 территориях. Точные адреса обозначены в списке на сайте министерства.

Программа "1 000 лифтов" стартовала в 2016 году по инициативе губернатора Евгения Куйвашева - на тот момент более 4 000 подъемников по всему региону требовали замены. К маю 2017 году удалось обновить более трети лифтового парка. Средний Урал вошел в пятерку субъектов РФ с самым безопасным лифтовым оборудованием, а его опыт Минстрой РФ рекомендовал растиражировать по всей стране.