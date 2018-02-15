Воплотив мечты 207 семей.

Жилищный комплекс "Новый Уктус" в Екатеринбурге попытаются достроить в соответствии с графиком. Прежний застройщик "Уралэнергостройкомплекс" передал необходимые документы ГК "ТЭН". Об этом директор некоммерческого партнерства Игорь Плаксин рассказал на заседании межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков Свердловской области.

По словам министра строительства и развития инфраструктуры региона Михаила Волкова, теперь новый застройщик должен восстановить темпы строительства в соответствие с принятым графиком. Тогда квартирный вопрос 207 семей-пайщиков, ждущих жилья уже шестой год, можно будет считать решенным, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Близится завершение строительно-монтажных работ в березовском ЖК "Березки". Генеральный директор ГК БЗСК Александр Фрибус заверил, что с поставленной задачей холдинг справится в первой декаде марта. Новоселье, после четырех лет ожидания, справят 70 семей.

Также межведомственная координационная комиссия рассмотрела подготовку "дорожной карты" по завершению возведения многоэтажки на Щербакова, 20.

За пять месяцев работы комиссии в 2017 году удалось сдать пять проблемных домов, восстановив имущественные права 840 граждан.