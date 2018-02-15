Льву Баяндину было 76 лет

В Тюмени на 77-м году жизни скончался первый первый губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Лев Баяндин.

Действующий глава региона Дмитрий Кобылкин выразил свои соболезнования вдове Вере Баяндиной. "Он был настоящим ямальцем, большую часть жизни отдавшим служению Арктическому региону. Все, кому довелось работать с Львом Сергеевичем, единодушны во мнении - даже на переломе эпох он оставался патриотом Ямала и примером служения интересам своих земляков", - говорится в телеграмме.

Депутаты Думы Тюменской области на пресс-конференции 14 февраля почтили память первого губернатора Ямала минутой молчания.

Похороны Л.Баяндина пройдут в Тюмени 16 февраля, передает "Уралинформбюро".

Лев Баяндин руководил администрацией ЯНАО с 23 октября 1991 года по 12 февраля 1994 года.