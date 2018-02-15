Ушел из жизни первый губернатор ЯНАО 14 февраля в 19:24
- Текст
Льву Баяндину было 76 лет
В Тюмени на 77-м году жизни скончался первый первый губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Лев Баяндин.
Действующий глава региона Дмитрий Кобылкин выразил свои соболезнования вдове Вере Баяндиной. "Он был настоящим ямальцем, большую часть жизни отдавшим служению Арктическому региону. Все, кому довелось работать с Львом Сергеевичем, единодушны во мнении - даже на переломе эпох он оставался патриотом Ямала и примером служения интересам своих земляков", - говорится в телеграмме.
Депутаты Думы Тюменской области на пресс-конференции 14 февраля почтили память первого губернатора Ямала минутой молчания.
Похороны Л.Баяндина пройдут в Тюмени 16 февраля, передает "Уралинформбюро".
Лев Баяндин руководил администрацией ЯНАО с 23 октября 1991 года по 12 февраля 1994 года.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
14 февраля в 20:06
В Индии муж заживо пустил жену "на органы"
Продав ее почку.14 февраля в 19:50
В Ханты-Мансийске нашли тело ученика элитной гимназии
Начата доследственная проверка.14 февраля в 19:39
В Зауралье депутат позарилась на кошелек ребенка
За что ответит перед судом.14 февраля в 19:38
Хоккейный турнир на ОИ-2018 начался с сюрпризов: Россия сдалась Словакии
США - Словении.14 февраля в 19:24
Ушел из жизни первый губернатор ЯНАО
Льву Баяндину было 76 лет14 февраля в 18:48
Екатеринбург 18 марта проголосует за благоустройство
Кандидаты - набережная Исети, Зеленая роща и сквер за Оперным театром.14 февраля в 18:21
"Новый Уктус" сдадут по графику
Воплотив мечты 207 семей.14 февраля в 18:19
Обстрелявший таджика в Березовском экс-полицейский не разжалобил облсуд
Приговор оставлен без изменений.14 февраля в 18:16
Авиакомпаниям не дадут разжиться на гостях ЧМ-2018
Росавиация будет следить за стоимостью билетов.14 февраля в 18:09
На Серовской трассе иномарка врезалась в дерево - трое пострадавших
Все госпитализированы.14 февраля в 18:08
Участники "сурьмяного процесса" завалили свердловский облсуд ходатайствами
"В последний раз".14 февраля в 17:50
На Среднем Урале обновят 515 лифтов
До конца года.14 февраля в 17:38
В США лось сбил вертолет
Два человека пострадали.14 февраля в 17:34
Двух курганцев будут судить за избиение до смерти мужчины
В общежитии.14 февраля в 17:33
Свердловские автоворы облюбовали Toyota
Угнали 16 автомобилей.
Ещё в сюжете «Скорбим»
Главные новости
- 14 февраля в 19:38Хоккейный турнир на ОИ-2018 начался с сюрпризов: Россия сдалась Словакии
- 14 февраля в 18:16Авиакомпаниям не дадут разжиться на гостях ЧМ-2018
- 14 февраля в 18:08Участники "сурьмяного процесса" завалили свердловский облсуд ходатайствами
- 14 февраля в 16:18Для педофилов готовят пожизненное
- 14 февраля в 13:55Глава КНР Си Цзиньпин собирается на Средний Урал
Аналитика
Крушение Ан-148: что известно о трагедии
Версии случившегося.
Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"
Шарташ идет к обновлению.
Башня с динамитом на шее
Снести нельзя помиловать.